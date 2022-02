Número de famílias desabrigadas pela chuva já chega a 616 em Teresina

Subiu para 616 o número de famílias desabrigadas pela chuva em Teresina segundo dado divulgado nesta terça-feira (08) pela Gerência Municipal de Defesa Civil. Destas, 563 estão sendo acolhidas em residências familiares, 25 estão na Escola Municipal Nova Brasília e 13 estão na Escola Municipal Domingos Afonso, no bairro Mafrense. O Centro de Convivência do Parque Wall Ferraz, a Escola Municipal Minha Casa, no Poty Velho, e o Centro Comunitário dos Oleiros do Poty Velho recebem, cada, 5 famílias.



O número de áreas de risco monitoradas pela Defesa Civil, que estava em 56 na última atualização do órgão, também subiu. É o que afirma o gerente municipal de Defesa Civil de Teresina, Marcos Rolf. “Houve um aumento nos locais próximo a bueiros, então nossa principal preocupação no momento é comunicar aos órgãos competentes para limpar estes locais. Ainda estamos fazendo esse mapeamento”.



Número de famílias desabrigadas pela chuva em Teresina aumentou - Foto: Assis Fernandes/O Dia

A situação da capital, de acordo com Rolf, é mais crítica que o observado no mesmo período do ano passado. As últimas chuvas que caíram, segundo ele, já eram previstas, mas a intensidade com que ocorreram chamou atenção e demandou um replanejamento das ações do órgão.

“Nossa equipe está alerta para essa situação atípica de chuva. A maioria das famílias está abrigada na casa de parentes e acolhida no Programa Família Solidária, então temos uma estrutura pronta para atender se houver necessidade. Nossa atuação está baseada na prevenção e em dar uma resposta rápida quando formos demandados”, finaliza Marcos Rolf.

