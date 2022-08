O colorido dos ipês que encantam Teresina

Pé de pipoca, pé de cuscuz. Nomes carinhosos que os ipês ganham quando estão no ápice de suas florações. De longe, as cores se destacam em meio aos prédios e construções de Teresina. De perto, as flores formam lindos tapetes naturais e se tornam convidativos para um belo registro fotográfico.

Os primeiros ipês começam a florir em julho e seguem até meados de outubro (Foto: Assis Fernandes/ODIA)

A floração é rápida, dura de quatro a cinco dias. Na capital piauiense, os primeiros ipês começam a florir no final do mês de julho e seguem encantando os olhos até meados de outubro. Porém, o espetáculo tem seu ponto alto entre a segunda quinzena de agosto e a primeira quinzena de outubro. Mas nem sempre a floração acontece na mesma época do ano, uma vez que esse momento tem relação direta a umidade.

“Se temos um período chuvoso mais longo ou mais curto, isso pode influenciar no processo de floração. Quando a planta libera todas as suas folhas, em um processo chamado de caducifólia, a planta investe sua energia para a floração. Costumo dizer que é um investimento porque as plantas, em geral, precisam economizar água, e o ipê faz essa economia de água quando ele reduz a presença de folha, diminuindo o processo de transpiração”, explica o biólogo Francisco Soares Santos Filho, especialista em botânica.



As cores dos ipês encantam Teresina (Foto: Assis Fernandes/ODIA)

Durante o período de estiagem, o ipê despende energia como forma de garantir a próxima geração. Francisco Soares comenta que as flores são os órgãos sexuais das plantas, e, quando elas florescem, ocorre o processo de polinização. No caso dos ipês, essa fecundação é feita com a ajuda dos insetos que transitam pelas flores e trazem o pólen de outras plantas.

Em geral, florescem primeiro os ipês roxos e rosas, depois os amarelos e por último os brancos. Poucas pessoas sabem, mas também existe o ipê com flores verdes. Ele é mais raro de ser notado porque, diferentemente dos demais, a planta não perde as folhas, e acaba passando despercebido aos nossos olhos. O biólogo pontua que essa sincronia não é perfeita, por isso, é comum encontrar ipês com cores diferentes florindo ao mesmo tempo.



Conhecendo os ipês

Provém do tupi, ipê significa árvore cascuda. Conhecida popularmente como pau-d’arco, era muito usada pelos povos indígenas do Brasil para confecção de arcos. No país, são reconhecidas 74 espécies, com flores de várias cores, porém, nem todas as plantas são conhecidas como "ipê''.



Ipê rosa na Universidade Federal do Piauí (Foto: Assis Fernandes/ODIA)

O ipê é uma planta típica do Cerrado e é muito comum na região do Piauí. O biólogo Francisco Soares explica que o Estado possui um ambiente propício para o crescimento dessas plantas, já que possui Cerrado e Caatinga, com solo, temperatura e um regime de chuvas apropriado.



