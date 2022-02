Obra de calçadão dificulta acesso e afasta clientes do Shopping da Cidade

A retomada das obras de revitalização do calçadão da Coelho Rodrigues pegou de surpresa flanelinhas e permissionários do Shopping da Cidade. Com a interdição de uma das pistas e diminuição do espaço destinado ao estacionamento de veículos, os microempreendedores viram diminuir o fluxo de clientes e estão amargando prejuízos.

É o que denuncia o presidente do Sindicato dos Microempreendedores e Feirantes de Teresina, Péricles Veloso. Segundo ele, cerca de 20 flanelinhas que trabalham nas imediações da Praça da Bandeira tiveram a sua renda afetada por conta da diminuição de clientes. O local é situado em frente à Prefeitura de Teresina, entre outros órgãos públicos, e é uma das principais vias de acesso ao Shopping da Cidade.

Foto: Assis Fernandes/ODIA

Embora os transtornos sejam a consequência de qualquer obra, Péricles Veloso defende que a população, em especial os microempreendedores que trabalham na região, deveria ter sido ouvida pela Prefeitura de Teresina, para que um projeto viável para ambas as partes pudesse ser pensado, levando em consideração também as necessidades dos trabalhadores.

“A obra deveria ter sido feita por etapas, e não deveriam ter interditado tudo dessa forma. Eu mesmo tive que estacionar hoje a cinco quarteirões daqui, na Campos Sales, porque aqui não tem onde colocar. Não procuraram às classes para debater e pedir opiniões. Pelo menos, para ouvir quem trabalha nesse setor. Isso que estão fazendo aqui pode até ser bonito, mas a primeira coisa que deveriam priorizar deveria ser o trabalho, porque essa obra não vai encher a barriga de ninguém”, afirmou.





Foto: Assis Fernandes/ODIA

Afonso Pinho, de 39 anos, trabalha guardando carros na Rua Coelho Rodrigues há três décadas. De acordo com ele, após o início da obra, os flanelinhas tiveram uma redução de 90% dos valores apurados. Sem dinheiro, eles temem não conseguir arcar com as despesas básicas, como pagar contas de água e luz.



“A gente está dividindo, quem tinha mais pontos [de estacionamento] dividiu com o outro, para poder sustentar a família. Todos nós somos pais de família. Tem mais de 30 anos que estamos aqui e ninguém veio conversar com a gente sobre essa obra. O Dr. Pessoa disse que ia marcar uma reunião e até agora nada foi feito. É daqui que a gente sobrevive, com muito esforço estamos conseguindo arcar com os nossos compromissos”, relata.

As obras de revitalização do Centro de Teresina, que incluem a recuperação da Rua Coelho Rodrigues, foram retomadas sob a incumbência de uma nova empresa. Segundo o superintendente de Ações Administrativas Descentralizadas (SAAD) Centro, Roncalli Filho, a previsão de conclusão da obra está marcada para dezembro de 2022. No processo serão realizados trabalhos de urbanização, pavimentação e sinalização da via.

