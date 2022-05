Obra de rebaixamento da João XXIII deve iniciar em maio

A obra de rebaixamento da João XXIII, na Ladeira do Uruguai, deve ter a ordem de serviço assinada na primeira quinzena de maio, afirmou o senador Elmano Férrer após encontro nesta quarta-feira (20/04) com o ministro-chefe da Casa Civil Ciro Nogueira.

“Estamos muito felizes em poder concretizar mais essa grande obra de infraestrutura em Teresina”, disse Elmano ao explicar que a obra será autorizada pelo ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio. Ao todo, deverão ser investidos quase R$ 20 milhões para a execução dos trabalhados.

Foto: Divulgação

“Quem entra ou sai da capital pela Avenida João XXIII não vai mais sofrer com trânsito no local. Vamos garantir mais fluidez aos veículos e reduzir os acidentes na região”, defende Elmano Férrer.

A obra

O projeto prevê a construção de uma trincheira de 780 metros de comprimento, com até 9 metros de profundidade, passando por baixo da Avenida Zequinha Freire. O senador Elmano Férrer está à frente das obras e já assegurou, para este ano, quase para a execução do rebaixamento, que será de responsabilidade do DNIT/Piauí. O prazo para conclusão é de dois anos.

