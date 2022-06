Orçamento Popular destina R$ 35 milhões para obras em Teresina

O Orçamento Popular de Teresina para 2023 prevê a destinação de R$ 35 milhões para execução de obras e serviços na capital. O valor teve um acréscimo de 14 milhões em relação ao ano passado, o que representa um aumento de 66%. O programa foi lançado durante solenidade no Palácio da Cidade nesta quinta-feira (30/06).

“O Orçamento Popular precisa ser executado. É uma necessidade e é uma determinação baseada na lei. Vamos incrementar R$ 14 milhões em relação ao orçamento passado. Isso mostra a importância que a gestão trata isso de forma séria e para beneficiar as comunidades”, disse o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Edmilson Ferreira.

A secretária especial do Orçamento Popular de Teresina, Karina Portela, explicou que a coordenação receberá as propostas até o dia 15 de julho através do site, logo em seguida o conselho e técnicos da Prefeitura analisarão a viabilidade das propostas e só depois ser incluída no orçamento para o próximo ano.

“As propostas serão recebidas, discutidas entre os 60 conselheiros que representam diversos segmentos da sociedade e técnicos da prefeitura. O Orçamento Popular é o programa mais democrático de nossa cidade. É a concretização da vontade que emana do povo. A Prefeitura acerta mais quando escuta a população", disse.

O prefeito Dr. Pessoa prometeu que todo o Orçamento Popular será executado dentro do ano. O chefe do Poder Executivo criticou a gestão passada ao afirmar que parte do valor destinado ao programa era congelado e transferido para o ano seguinte.

“Essa é um integração do Poder Executivo constituído com a sociedade. Sem dizer que aquele é mais bonito, sem dizer que aquele é mais feio. Tivemos um incremento de 66% do Orçamento Popular e não será congelado não. Vamos executar todo o orçamento”, afirmou Dr. Pessoa.

