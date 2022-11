Os jogos de cartas mais populares nos cassinos online

Quando pensamos em cassinos online, a primeira ideia que surge são os caça-níqueis. É normal que isso aconteça, afinal os cassinos online tem uma infindável lista de máquinas de slots, dos mais diversos provedores de software.

Porém, os casinos portugal online, como a Betway, são muito mais do que caça-níqueis. Por lá vai encontrar os mais famosos jogos de mesa, como:

Roleta

Dados

Blackjack

Bacará

Bingo

Keno

Pôquer

Sic Bo

Entre muitas outras opções, em versões, mais ou menos, tradicionais, com variantes que vão desde o “Premium” e “VIP” até ao “Turbo” e “Express”.

No que diz respeito aos jogos de cartas, existem, de fato, três que se destacam e que estão disponíveis na Betway:

Blackjack Bacará Pôquer

Contamos abaixo mais sobre cada um destes jogos e desvendamos algumas regras, para poder jogar como um profissional

O Blackjack

O número de baralhos usados no Blackjack é variável. Importa é jogar com baralhos de 52 cartas. O jogo é também conhecido como o jogo do 21 porque o objetivo é chegar o mais próximo possível dos 21 pontos ou os 21 pontos, sem ultrapassar esse valor. O jogador está jogando contra o dealer (ou a casa).

O primeiro passo é fazer a aposta. Depois disso, o jogador recebe duas cartas, com a face virada para cima e o dealer recebe uma ou duas cartas (em função da variante do jogo)

O jogador pode, entretanto, pedir mais cartas. O importante é não exceder os 21 pontos, sendo que o valor das cartas é o seguinte:

carta com numero vale o número indicado: 7 vale 7, 6 vale 6,....

cartas dez, valetes, damas e reis valem todos dez.

ás: pode valer 11 ou 1

No final de um jogo de Blackjack, existem cinco cenários possíveis:

Jogador ultrapassa os 21, a banca ganha; Banca ultrapassa os 21, o jogador ganha A banca e o jogador não ultrapassam os 21: ganha o que estiver mais perto do 21 A banca e o jogador tem o mesmo número de pontos: a aposta é devolvida ao jogador O jogador consegue 21 certos: faz blackjack.





No decorrer do jogo, o jogador pode ir dividindo as mãos, em função das cartas que vai recebendo, sendo que o máximo de mãos permitido é de sete.

O Bacará

Neste jogo, ao invès de estar jogando contra o dealer, o jogador vai poder apostar em sua mão ou na mão do dealer.

Tal como no Blackjack, o jogador deve fazer sua aposta antes de receber as primeiras cartas. O jogador pode apostar na banca - banker; apostar nele mesmo - player ou em um empate - tie.

As cartas vão sendo distribuídas e ganha aquele que tiver uma mão com a pontuação mais próxima de 9, em função das apostas efetuadas. Por exemplo, se o jogador apostar na banca e conseguir uma mão com 9 pontos, ele vai perder a aposta, pois apostou na mão da banca.

O Pôquer

Pouco haverá ainda por dizer em relação a este jogo. Para além das suas estratégias e das várias versões de pôquer, como o Texas Hold’em, Omaha ou o Caribbean, o conceito de pôquer se estende nas músicas e nos filmes de Hollywood.

Pode encontrar, na Betway, estes e outros populares jogos de cartas.









É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no