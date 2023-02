Oscilação de energia em Teresina foi provocada por arrombamento em subestação

A oscilação na rede de energia elétrica que atingiu diferentes zonas de Teresina e municípios da região metropolitana na noite dessa segunda-feira (28) é alvo de investigação por parte da concessionária de energia elétrica Equatorial Piauí. A empresa antecipou que a falha pode ter acontecido após um arrombamento na subestação do bairro Satélite, na zona Leste da capital.

As primeiras investigações da equipe técnica apontam que um portão da subestação foi arrombado. A empresa acredita que a ação de terceiros tenha provocado a oscilação. “As investigações preliminares da distribuidora dão conta de um arrombamento no portão principal da subestação Satélite, ponto de origem do defeito, o que sugere uma possível ação de terceiros. A empresa segue apurando o caso até identificar a causa da ocorrência”, disse a Equatorial.

O problema aconteceu por quase uma hora foi registrado em vídeos feitos por consumidores. De acordo com a Equatorial Piauí, o problema foi notificado por volta das 20h51 e 21h43 e que registrou dois eventos transitórios distintos, envolvendo interrupções momentâneas, impactando o fornecimento de energia nas zonas Leste e Norte de Teresina e região Metropolitana.

