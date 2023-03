Pacientes do HUT são remanejados após goteiras e infiltrações na Sala Vermelha

Pacientes do Hospital de Urgência de Teresina (HUT) foram remanejados nesta sexta-feira (25) após um denúncia do Sindicato dos Enfermeiros, Auxiliares e Técnicos em Enfermagem do Piauí (SENATEPI) sobre a falta de estrutura na unidade de saúde. Imagens divulgadas pelo órgão mostram goteiras e infiltrações na Sala Vermelha do hospital, onde é feito o primeiro atendimento dos pacientes que necessitam de cuidados e vigilância intensivos.

Nas imagens - feitas por funcionários - é possível ver vazamentos no teto, paredes molhadas e água da chuva caindo sobre os pacientes. O presidente do SENATEPI, Erick Riccely, pediu urgência na resolução do problema. "Toda vez que chove é a mesma coisa, a direção do HUT só toma medidas paliativas e informa que não tem recursos para reformar o telhado", disse à imprensa.

Em nota, o HUT informou que acionou o setor de manutenção para a realização dos reparos necessários e que os pacientes foram remanejados após o ocorrido. A unidade de saúde disse ainda que devido às chuvas recorrentes uma equipe técnica tem realizado revitalizações no hospital.

A Direção do Hospital de Urgência de Teresina já acionou o setor de manutenção para a realização dos reparos necessários. Os pacientes foram remanejados do local, temporariamente, após o ocorrido. O HUT ressalta que devido às chuvas recorrentes, uma equipe técnica tem realizado revitalizações no Hospital, uma área da unidade foi concluída e outra está em andamento.



