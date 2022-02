Covid-19 em Teresina: pacientes reclamam de demora de oito dias para resultados de testes

“Eu fiz o teste no dia 26 de janeiro e o resultado só saiu no dia 03 de fevereiro, então fiquei sem saber se eu estava ou não com Covid-19. No dia 03, no dia que eu peguei o resultado, veio a confirmação da Covid-19”, disse o motorista José Bonfim Moreno, de 47 anos. Ele apresentou dor de cabeça, nas articulações, tosse e febre alta, mas o resultado saiu oito dias depois de ter procurado a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Taquari, na Zona Leste de Teresina.



Quando Edvaldo Araújo (37) procurou a UBS do bairro Planalto Uruguai, também na Zona Leste para fazer o teste de Covid-19, recebeu a informação de que o resultado só sairia cinco dias depois. Ao retornar ao local nessa sexta-feira (04), o prazo foi alterado para o dia 09.

“Fiz o teste na quarta-feira (02), voltei nessa sexta-feira (04) com três dias, pois pensava ser assim, mas foi informado que o teste só sairia no dia 09. Eu já tinha achado um absurdo ter que esperar cinco dias para descobrir se estou ou não com Covid-19. Meu sentimento é que se eu realmente estiver com Covid, só vou poder fazer o tratamento despois da confirmação do resultado. E se eu não estiver, terei ficado todos esses dias sem trabalhar porque estou isolado, sendo que a única fonte de renda da minha família depende de mim”, relatou.

Edvaldo conta ainda que sentiu dor na garganta, tosse, febre além de coriza. “Minha esposa e meu filho de 3 anos começaram apresentar os mesmos sintomas na quinta-feira e já estou preocupado. Se persistir vou ter que fazer um esforço pra fazer os testes de forma particular por conta da demora para receber pelo o público”, relata.

Procurada para comentar o caso, a Fundação Municipal de Saúde (FMS) informou que os testes de Covid-19 realizados nas UBS são encaminhados para análise no Laboratório Central (Lacen), e que os resultados dependem da entidade.

Existe UBS que demora dois dias para repassar amostras, ponta diretora do Lacen

A diretora do Lacen, Walterlene Carvalho, informou que existem unidades básicas de saúde que chegam a atrasar dois dias para fazer o repasse das amostras e isso pode justificar o atraso na entrega dos resultados. Ela explicou ainda que a biologia molecular é exame complexo que precisa passar por várias fases até ser divulgado no sistema da FMS.

“Tem unidade de saúde que demora dois dias para enviar as amostras para o Lacen. Já cheguei a perguntar para pacientes que já tinham coletado há dois dias, mas as amostras ainda não tinham sido entregues para o laboratório. A biologia molecular é um exame muito complexo, pois passa por várias fases. Quando chega ao Lacen, as funcionárias precisam conferir a qualidade da amostra, se está na refrigeração correta, numeração e depois é feita a triagem no computador. Depois disso, elas saem das placas para o setor de extração, que é uma fase um pouco demorada. Depois da extração, segue para o setor de amplificação onde é feito a análise do RNA do vírus para, em seguida, ser liberar no sistema”, disse.

Walterlene disse ainda que o ideal é que as amostras sejam encaminhadas ao Lacen no mesmo dia da coleta para dar celeridade ao processo.

“Então se está demorando oito dias, talvez, tem que analisar com quantos dias essas UBS estão demorando para levar essas amostras ao laboratório. Vale ressaltar também que estamos com um grande quantitativo de amostras e tem alguns profissionais de saúde que adoeceram e isso dá um impacto na realização, mas quem está no local está trabalhando para não ficar amostras retidas. O ideal é que as UBS entreguem no mesmo dia para não atrapalhar a rotina porque quando atrasa a aumenta a demanda”, informa

Motoboys pode agilizar processo

Por fim, a gestora esclareceu que vai se reunir com o presidente da FMS, Gilberto Albuquerque, para definir novas estratégias para este repasse. Uma das ideias é usar motoboys na entrega das amostras.

“Farei uma reunião com o Dr. Gilberto Albuquerque porque seria melhor que a FMS contratasse motoboys para fazer as entregas. Acredito que seria mais barato e rápido”, finaliza.

