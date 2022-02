Padre Pedro Balzi pode ser o primeiro santo de Teresina reconhecido pelo Vaticano

A sessão de abertura do Tribunal Diocesano para a causa de beatificação do Padre Pedro Balzi está marcada para ser realizada nesta terça-feira (08), às 17h, com a celebração da santa missa na Catedral Nossa Senhora das Dores. O tribunal é responsável pelo recolhimento de provas formais e oitivas de testemunhas, e em caso de beatificação e canonização, Teresina pode ter o seu primeiro santo reconhecido pelo Vaticano.

O processo foi aberto no dia 20 de fevereiro de 2020, quando Dom Jacinto Brito, Arcebispo de Teresina, aceitou o requerimento, após receber uma resposta positiva da Santa Sé. Conforme o padre Igor Torres, postulador da causa de beatificação e canonização do Padre Pedro Balzi, a instalação do tribunal é muito importante, pois dá aquela seriedade e formalidade no recolhimento das provas.

“Até agora estávamos em uma espécie de fase preparatória. Recolhemos muitos documentos e muitos testemunhos escritos, mas agora ingressamos em uma fase formal e que nos encaminha aos procedimentos mais concretos para a causa. É preciso que existam personagens que zelem pela lei, pelo bem da Igreja e também pela defesa do candidato aos altares de Servo de Deus”, explicou.



Um processo de Beatificação e Canonização compõe-se obrigatoriamente de duas fases: a diocesana e a romana, ambas sem duração definida. Após o Tribunal, a documentação será remetida à Congregação para a Causa dos Santos, no Vaticano, onde os documentos, laudos, pareceres e testemunhos são analisados por comissões, dando início à fase romana do processo.

“Se tudo se encaminhar bem, chegaremos ao ponto em que o Papa primeiro decreta venerável. Depois, com um processo para o reconhecimento de um milagre ele é beatificado, e com o processo para a comprovação mais um milagre é canonizado santo”, finalizou o postulador.

Além da Arquidiocese de Teresina, o trabalho está envolvendo outras dioceses onde o Servo de Deus Pedro Balzi nasceu e desenvolveu seu ministério pastoral, como Lausanne (Suíça), Bérgamo e Chioggia (na Itália) e La Paz (Bolívia).

O Servo de Deus Padre Pedro Balzi

Padre Pedro Balzi nasceu na Suíça e aos 10 anos de idade foi morar na Itália. Antes de vir ao Brasil atuou na Bolívia, onde construiu um grande hospital. No ano de 1987, a pedido do então Arcebispo Dom Miguel Câmara, se instalou em Teresina, com a missão de cuidar dos hansenianos, onde em pouco tempo passou a dedicar-se também a uma vasta periferia na zona sul da capital.

Além do Centro para tratamento de pessoas com hanseníase (Centro Maria Imaculada, localizado na zona Norte da cidade), construiu um complexo de escolas e assistência social, com sede na Vila da Paz (Zona Sul), e comunidades terapêuticas no Maranhão e Piauí. Faleceu em outubro de 2009, aos 82 anos, sendo ainda pároco da Paróquia Santuário Nossa Senhora da Paz. Em fevereiro de 2020, o Padre Pedro Balzi recebeu o título de Servo de Deus.





(Foto: Divulgação)

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no