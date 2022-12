Papai Noel dos Correios: 270 cartas de crianças aguardam por adoção

A Campanha Papai Noel dos Correios 2022 está chegando na reta final. Até o momento, 1.357 cartas de crianças já foram cadastradas, mas ainda há 270 cartinhas esperando por padrinhos e madrinhas dispostos a tirar o sonho dos pequenos do papel. A campanha segue até o dia 19 de dezembro e todos os presentes devem ser entregues antes do natal.



As cartas endereçadas ao Bom Velhinho, e que já foram adotadas por padrinhos e madrinhas na Campanha Papai Noel dos Correios, começam a dar os primeiros resultados. No dia 15 de dezembro acontece a entrega dos presentes às crianças da Escola Municipal Residencial Betinho. Dentre os principais pedidos estão bolas, bonecas, calçados e materiais escolares.

A campanha atende os pedidos de crianças matriculadas do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, independentemente da idade, de escolas públicas, creches, abrigos, orfanatos e núcleos socioeducativos, assim como cartas enviadas por crianças da sociedade, com até 10 anos de idade.



(Foto: Isabela Lopes/ODIA)

No Blog Noel, há todas as orientações sobre como entregar o presente até o dia 19 e adotar as cartinhas. Para adotar uma cartinha basta acessar o blog da campanha e clicar na página “Adoção On-line” e seguir os passos. Será necessário escolher a localidade para visualizar as cartinhas disponíveis em cada cidade ou município. A partir daí, é ler e se emocionar com as cartinhas manuscritas ou desenhadas, disponibilizadas para adoção.



Em Teresina, quatro agências estão participando da campanha: Agência Central, Agência Monte Castelo, Agência Centro Administrativo e Agência Presidente Kennedy. Nesses locais, as pessoas interessadas em participar da ação podem entregar os presentes das cartinhas adotadas pela internet, no blog da campanha, onde é possível adotar cartas e consultar os endereços e horários de funcionamento dos pontos de adoção, bem como os prazos da campanha nos Estados.



Primeiros presentes

Os primeiros presentes serão entregues nesta quinta-feira (15), no auditório do Centro de Formação Odilon Nunes, localizado à rua Magalhães Filho, 1772, bairro Marquês, em Teresina. A partir das 10h, o Papai Noel dos Correios estará, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Semec), entregando às crianças da Escola Municipal Residencial Betinho os presentes solicitados nas cartinhas.

Na ocasião, que contará com a presença do Superintendente Estadual dos Correios, de professores e de gestores da Semec, serão entregues certificados da Campanha Papai Noel dos Correios aos educadores que abraçam essa ação como oportunidade de transformar a escrita da carta ao Papai Noel em atividade pedagógica.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

