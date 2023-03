Parque Potycabana receberá obra de revitalização e calendário de atividades

O Parque Potycabana vai receber a partir da próxima semana a primeira etapa do projeto de revitalização. Áreas do local deverão ser fechadas para o público, o que não deve impedir o funcionamento geral do parque. A previsão, segundo o secretário de Administração do Piauí, Samuel Nascimento, é que o serviço seja concluído em pouco mais de um mês.

“Será feita uma manutenção geral para a melhoria da estrutura esportiva e também cuidaremos da acessibilidade para garantir ainda nesse começo de ano a melhoria desse importante equipamento para Teresina. A empresa vai fazer a manutenção e deve entregar esses pontos de melhorias apontados pela direção do parque nos próximos 40 dias”, disse Samuel Pontes.

Foto: Arquivo / O Dia

A ideia do Governo do Estado é preparar o local para receber um conjunto de ações esportivas e culturais. O governador Rafael Fonteles explicou que um calendário anual de atividades deverá ser lançado após a obra. “Além das obras de infraestrutura e modernização, o parque terá um calendário anual para o bom uso dos mais diferentes espaços, de forma democrática, para que todos possam ter acesso e utilizá-los para atividades esportivas, culturais e de lazer”, afirmou Rafael Fonteles.

O chefe do Executivo reuniu recentemente no Palácio de Karnak com representantes de várias secretarias para a elaboração das ações. O coordenador de Enfrentamento às Drogas e Fomento ao Lazer (Cendfol), Thiago Vasconcelos, por exemplo, defendeu que a Potycabana faz parta da estratégia da pasta o combate às drogas.

As ações serão realizadas em parceria com as Secretarias de Estado da Justiça (Sejus), Assistência Social (Sasc), Educação (Seduc) e Planejamento (Seplan).

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no