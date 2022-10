Passageiro é preso com arma de fogo dentro de carro por aplicativo em Teresina

Um homem – que não teve a identidade revelada – foi preso na tarde desta segunda-feira (10) em posse de uma arma de fogo e munições dentro de um carro por aplicativo na região do bairro São Joaquim, na Zona Norte de Teresina.



De acordo com a Polícia Militar, estavam sendo realizadas diligências na região quando o homem tentou se esconder da corporação dentro do veículo por aplicativo. Os policiais desconfiaram da atitude e fizeram antes uma busca pessoal, momento em que foi achada a arma com seis munições intactas.

Foto: Divulgação/PM

“Essas diligências foram ordenadas pelo Comando Geral da PM na região Norte da cidade. Esse elemento tentou se esconder da viatura e essa atitude chamou bastante atenção. Após o acompanhamento tático, foram encontradas uma arma calibre 38 e as munições”, informou o tenente Coronel Lacerda.

Ainda conforme Lacerda, o motorista do carro não tinha envolvimento com o suspeito e estava trabalhando. “Eles não tinham qualquer envolvimento. O motorista estava trabalhando quando o elemento pediu a corrida pelo celular. O indivíduo informou que estava portando a arma porque estava sofrendo ameaças e que tinha sido assaltado recentemente. Segundo ele, era para defesa pessoal”, completa.

Foto: Divulgação/PM



Após a abordagem, o homem foi detido e levado à Central de Flagrantes para os procedimentos cabíveis.

