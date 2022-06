Passageiros relatam demora e ônibus lotados após retorno das aulas na UFPI

Quem precisou chegar à Universidade Federal do Piauí (UFPI) nesta segunda-feira (20) amanheceu relatando atrasos nos horários dos ônibus que fazem linha para o Campus Universitário. A UFPI voltou integralmente com as aulas presenciais a partir de hoje e a demanda pelo transporte público aumentou. Os passageiros dizem que os veículos não estão parando em determinados pontos por estarem lotados. Em um grupo de mensagens onde os passageiros trocam informações sobre a linha, as reclamações foram constantes nesta manhã.



“A demanda em alta para pouca oferta. Estou desde as 7h na Frei Serafim, se passaram dois ônibus e nenhum parou de tão lotado. Espero que amanhã revejam isso”, disse um passageiro. Outro usuário fez reclamação semelhante. “Quem estiver esperando ele [o ônibus] na parada do Carvalho da Frei Serafim, acho que ele não para porque já está lotado e ainda chegando na Praça do Fripisa”.



Em alguns casos, os passageiros dizem que os ônibus até saem do terminal no horário correto, mas que a demanda por usuários é tão grande nas paradas, que o tempo do percurso acaba se alongando e quem tem horário para cumprir acaba se atrasando. Foi o que relatou a estudante, Juliana Silva.

“Eu peguei o ônibus na minha parada por volta das 7h40. Vinte minutos depois, ainda estávamos dentro da UFPI pegando aluno. Se tivesse mais ônibus circulando para diminuir a espera nas paradas, talvez não juntasse tanta gente e não demorasse tanto o tempo do percurso”, diz a estudante.

A Strans informou que a situação está sendo monitorada e que se houver necessidade aumentará a quantidade de ônibus que fazem linha da UFPI para o Centro para garantir que todas as paradas do percurso sejam atendidas.

Frota de ônibus para UFPI foi ampliada, diz Strans

A frota de ônibus que circula em Teresina foi ampliada nesta segunda-feira (20) devido ao retorno das aulas presenciais na Universidade Federal do Piauí (UFPI). Essa ampliação vale para os ônibus que fazem linha para o campus Ministro Petrônio Portella, no bairro Ininga. Ao todo, a UFPI é atendida por cinco linhas: Rodoviária Circular I e II; Universidade Circular I e II, e Universidade. A informação foi confirmada pela Strans.

Até a semana passada, a linha 401 Universidade, por exemplo, tinha apenas dois ônibus circulando. A partir de hoje (20), essa linha passa a ser feita por cinco ônibus.

A Strans, por meio da Gerência de Planejamento de Transporte, está monitorando a demanda de passageiros para o campus universitário. O órgão informou que a frota destinada à UFPI pode ter um novo aumento caso haja necessidade. De acordo com a Superintendência de Trânsito, somente agora as empresas que fazem linha para a universidade federal estão de fato cumprindo a ordem de serviço que foi emitida no começo de fevereiro.

A ordem de serviço emitida no começo do ano previa que 250 ônibus circulassem.

