Passe Estudantil: cerca de 32 mil usuários devem atualizar cadastro em Teresina

O período de férias está na reta final e agora em agosto, os estudantes devem retornar aos estudos nas unidades escolares e universidades de Teresina. E o SETUT tem convocado os cerca de 32 mil usuários dos cartões estudantis a atualizarem o cadastro, e assim evitarem o bloqueio do passe no transporte público municipal.

Idina Medeiros, coordenadora executiva do SETUT explica que há uma periodicidade na atualização do cadastro a ser cumprida. “A atualização cadastral deve ser feita a cada seis meses. Para isso, é necessário que o usuário se dirija ao órgão munido de sua carteira de estudante do ano vigente, carteira de identidade original (RG) ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de residência, comprovante de matrícula ou declaração de matrícula atualizada”, afirma.

“Caso, o usuário não compareça ao SETUT para realizar a atualização cadastral, o cartão está passível de bloqueio e, assim, o estudante não poderá usufruir do benefício do desconto da passagem, concedido aos estudantes, que é de 1/3 do valor cobrado na passagem inteira”, conclui Idina.

O SETUT está localizado na Av. Maranhão, 28 - Centro (Norte).

