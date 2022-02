Pedro Balzi: moradores fazem limpeza da rua após prefeitura não resolver o problema

Cerca de uma semana após moradores da comunidade Pedro Balzi, localizada na zona sudeste de Teresina, denunciarem problemas em relação a ruas esburacadas no período chuvoso, os transtornos persistem. Isso porque, até o momento nenhuma atitude foi tomada por parte dos órgãos responsáveis a fim de resolver a demanda.

Imagens enviadas com exclusividade ao Portal O Dia mostram que os próprios moradores estão realizando a limpeza do local. A avenida principal do bairro é um dos pontos mais afetados, justamente por ser o caminho da enxurrada. Uma junção entre lama e areia gera prejuízo aos moradores.

Além disso, o problema afeta diretamente os comerciantes da região, pois a lama chega a invadir os comércios. É o que conta o comerciante Salvador Pereira, que convive com este transtorno há sete anos sem ver uma proposta de resolução. “Toda vez isso acontece. Já entrou água na casa toda aqui e em vários lugares. É tanta areia que dá pra colocar em um caminhão e levar. E é difícil a prefeitura vir para limpar”, comenta.

No último dia 16, ao ser procurada pela equipe do Portal O Dia, a Superintendência de Ações Administrativas Descentralizadas (SAAD) Sudeste, afirmou que já existe um plano em ação para conter os danos causados pelas chuvas. Entretanto, até o momento nenhuma medida conclusiva foi tomada.

