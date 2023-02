Petrônio Portella Filho lança livro na APL

O livro "Mentiras que contam sobre a economia brasileira", autoria do economista Petrônio Portella Filho, será lançado neste sábado (11/02), às 10h, na Academia Piauiense de Letras, com apresentação do acadêmico Nelson Nery Costa.



Muitos brasileiros não fazem ideia do que se passa na economia. Não sabem quais governos endividaram o país, quais presidentes foram gastadores, quem corrompeu a máquina pública. Também não sabem quando o Brasil parou de crescer nem o motivo disso. Muito menos como o país pode retomar o crescimento.

Arquivo/Pessoal

Refletindo sobre esta realidade, o economista Petrônio Portella Filho escreveu o livro “As mentiras que contam sobre a economia brasileira”, publicado pela editora Dialética, de São Paulo. Segundo Petrônio Portella Filho, o seu livro tem o objetivo de combater a desinformação com estatísticas oficiais e fatos. Na obra, ele mostra que o Brasil se tornou um dos países mais decadentes e corruptos do mundo.

O autor garante que seu livro foi escritor também para leigos. Petrônio Portella Filho nasceu em Teresina e mora em Brasília.

Analista concursado do Senado, onde por mais de três décadas assessorou parlamentares de todos os partidos. É mestre e doutor em Economia. Publicou os livros “A moratória soberana” e “Os sapatos do espantalho”.

