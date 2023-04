Piauí Pop lança edital para seleção de atrações locais; veja como se inscrever

As bandas locais interessadas em se apresentar no Piauí Pop deste ano já podem se inscrever! Uma votação popular vai selecionar três atrações para subirem ao palco. O edital está disponível no site oficial do evento e as inscrições podem ser feitas até o dia 3 de maio pelo perfil oficial do evento no instagram.

Podem se inscrever quaisquer bandas/artistas residentes no Brasil que atendam aos requisitos a seguir:

• Possuir ao menos 3 músicas autorais inéditas (registradas pela 1ª vez pela banda/artista inscrito);

• Perfil ativo em pelo menos dois streamings de música contendo as faixas autorais;

• Enviar press kit composto por: resumo biográfico (press release), fotos promocionais, links para as músicas, link para videoclipe (se houver), links para as principais redes sociais da banda/artista, links para matérias ou conteúdos jornalísticos sobre a banda/artista, informações de contato.

As bandas inscritas vão passar por uma avaliação da produção que vai selecionar 12 atrações. As escolhidas serão anunciadas dia 10 maio. Cada uma das 12 bandas selecionadas grava um vídeo em estúdio entre os dias 11 e 14 de maio. Toda a produção será custeada pelo Piauí Pop.

Entre os dias 22 de maio e 4 de junho os vídeos serão apresentados ao público para votação no app Piaui Pop, disponível nas plataformas de aplicativos. Cada CPF poderá votar uma única vez e escolher 3 atrações. As 3 bandas preferidas conquistam o direito de se apresentar no festival. O resultado vai ser divulgado dia 5 de junho.

Durante o festival vão se apresentar 24 atrações nacionais e 12 atrações locais. Além das três a serem escolhidas pela votação popular, já foram anunciadas Validuaté, Roque Moreira e Cojobas.

