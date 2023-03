Polícia Ambiental resgata cinco serpentes próximo de residências em Teresina

A Polícia Militar, através do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA), realizou durante as rondas de serviço deste sábado (25) e domingo (26), resgates de cinco cobras em área residencial de Teresina. De acordo com o BPA, as capturas das serpentes ocorreram nos bairros São Joaquim, Porto do Centro, Buenos Aires, Poty Velho e Santa Fé.

Além disso, os policiais realizam ainda vistoria a abelhas em diversas áreas da cidade e rondas no Parque Zoobotânico e áreas bancárias. No período chuvoso, o surgimento de animais silvestres em áreas urbanas da cidade torna-se cada vez mais frequente. No dia 13 de janeiro, o Batalhão de Policiamento Ambiental resgatou nove animais em Teresina, dentre eles cobras, iguana e até um jacaré.

Acione a Polícia Ambiental

A orientação para quem encontrar animais silvestres no interior de casas ou em área residencial, é não tentar capturá-los ou afugentá-los. A recomendação é ligar para o 190 e acionar o Batalhão Ambiental para o resgate devido.

