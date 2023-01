Polícia encontra boca de fumo a 200 metros da Polinter no Dirceu; uma pessoa foi presa

A Polícia Civil do Piauí desarticulou, nesta quinta-feira (12), uma boca de fumo localizada a apenas 200 metros da sede da Polinter - Delegacia de Polícia Interestadual do Piauí, especializada em roubo e furto de veículos - no Dirceu, zona Sudeste de Teresina. Mais de 700 pedras de crack foram apreendidas, além de R$ 860 em dinheiro trocado.





(Fotos: Jailson Soares/ODIA)

De acordo com o delegado Jarbas Lima, a equipe de policia agiu a partir de uma denúncia anônima. "Recebemos a denúncia de que um cidadão estaria traficando entorpecentes no Dirceu. Diante disso, iniciamos a investigação e requeremos o mandado de busca e apreensão. Com o apoio da Guarda Municipal e do nosso cão de guarda foram encontradas pedras de crack prontas para a comercialização. O suspeito também encontrava-se no local”, explica.





(Foto: Jailson Soares/ODIA)

O delegado aponta que o fato de a boca de fumo ser próxima à unidade de polícia é grave e destaca ainda que esse tipo de crime incomoda a comunidade. “Nosso compromisso é combater desde o grande ao pequeno traficante, pois eles estão perto das escolas e pessoas do bem”, aponta.

O suspeito, identificado apenas como Carlos Felipe, foi encaminhado à Central de Flagrantes de Teresina e irá responder por tráfico de drogas.

Com informações de Francisco Filho e Jailson Soares /ODIA TV