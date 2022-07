Ponte Estaiada recebeu quase 15 mil visitantes no primeiro semestre

Um total de 14.948 visitantes passaram pela Ponte Estaiada durante esse primeiro semestre de 2022, segundo dados levantados pela Coordenação Especial de Turismo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEMDEC). Os números seguem a tendência de crescimento do turismo na capital após a retomada no pós-pandemia.

“Esse primeiro semestre não pode ser comparado com o ano anterior, porque o acesso ao mirante estava fechado, por conta da pandemia. Mas observamos, pelos dados após a reabertura, que a tendência é de recuperação do fluxo a partir de setembro, quando o prefeito Doutor Pessoa reinaugurou o mirante”, explicou Eneas Barros, coordenador de Turismo.

Foto: Ascom/Semdec

Uma pesquisa realizada pela Central de Atendimento ao Turista (CAT) da Ponte Estaiada apontou que no mês de junho que a maioria dos visitantes que tiveram no ponto turístico é oriunda de municípios do interior do estado, com 17,5% do total. Logo em seguida no ranking, aparecem turistas de São Paulo (16,7%), Pernambuco (10,8%) e Maranhão (8,3%).

A pesquisa indicou também que a permanência média desses turistas em Teresina foi de 5,4 dias/pessoa, o que gerou um gasto médio, no período de permanência na cidade, equivalente a $1.650,90, sendo R$ 113,23 por dia.

Como funciona o acesso?

Para acesso ao Mirante é cobrada uma taxa no valor R$ 4,00 (Inteira) e R$ 2,00 (Meia); crianças até 10 anos, idosos acima de 60 anos e pessoas com necessidades especiais estão isentos de cobrança da taxa. Estudantes e professores, mediante identificação da função, têm direito à meia entrada.

O atrativo turístico funciona de terça a sexta-feira, das 9:00 às 18h, aos sábados, domingos e feriados das 9:00h às 19:00h. Às segundas-feiras o local ficará fechado para manutenção.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações de SEMDEC