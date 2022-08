Ponte Metálica será interditada neste fim de semana para obras de manutenção

A Ponte Metálica, que liga Teresina a Timon (MA), será interdita neste fim de semana para obras de manutenção.



“Mediante a detecção de um enorme buraco do lado de Timon, ficou acordado que sábado e domingo será feito esse serviço de recuperação da via deteriorada”, explica Ronaldo Gonçalves, diretor do Departamento Municipal de Trânsito (DMTrans).



Foto: Assis Fernandes/ODIA

Engenheiros da Ferrovia Transnordestina Logística (FTL), DMTRANS e Secretaria de infraestrutura, estiveram vistoriando o lastro da Ponte Metálica, nessa sexta-feira (19). Também acompanhou a inspeção o secretário municipal de segurança, Junior Bacelar.



