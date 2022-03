População xinga guardas municipais após prisões de suspeitos de tráfico no Ilhotas

Cinco homens foram presos por tráfico de drogas na tarde desta sexta-feira (11), no bairro Ilhotas, no Centro Sul de Teresina. As prisões ocorreram quando eles estavam com entorpecentes na linha férrea onde circula o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) da Capital.



De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), que efetuou as prisões, os homens foram avistados em atitude suspeita por equipes do motopatrulhamento da corporação. Eles tentaram fugir, mas foram detidos. Os agentes ainda foram xingados por parte da população após conduzirem os indivíduos para a delegacia.





Foto: Jailson Soares/ODIA

Com os suspeitos, a polícia encontrou uma quantidade de entorpecentes análoga à crack, dois celulares, um relógio, um colar e a chave de uma motocicleta. Os homens foram presos e encaminhados para a Central de Flagrantes de Teresina. Eles vão responder pelo crime de tráfico de drogas.

