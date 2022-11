Postos de vacinação contra a raiva para cães e gatos ficam abertos até as 17h

Os postos de vacinação contra a raiva para cães e gatos fiam abertos até as 17 horas neste sábado (26) em Teresina. No dia de hoje a Gerência de Zoonoses da Fundação Municipal de Saúde (FMS) está vacinando animais nas zonas urbanas Leste e Norte da capital. As zonas Sul e Sudeste terão aplicação da vacina antirrábica no próximo sábado (03). Além dos postos de vacinação espalhados pela cidade, este ano a FMS disponibilizou um ponto de vacina drive-thru para animais na Ponte Estaiada ao lado do Posto da Guarda Municipal.



Nesta semana, o órgão lançou um site ontem é possível conferir a localização dos postos de vacinação antirrábica mais próximos. Confira aqui.





Foto: Agência Brasil

O diretor da Gerência de Zoonoses, Paulo Marques, faz um apelo para que os tutores levem seus animais para vacinar e ressalta a importância da vacina antirrábica para a saúde pública. "A vacina é gratuita e é a única forma de prevenção contra a doença, que pode ser transmitida para humanos. Ou seja, ao proteger o seu animal, você também se protege", afirma aulo.

A raiva é uma doença prevenível que pode ser transmitida a humanos através de mordidas e arranhaduras de mamíferos contaminados. Ela pode ser transmitida por animais silvestres como furões, raposas, coiotes, guaxinins, gambás e morcegos. A campanha, no entanto, contempla cães e gatos por serem animais de companhia que possuem maior convívio com os humanos.

A Fundação Municipal de Saúde garante a segurança da vacina, que é constituída por vírus atenuado, 2% de tecido nervoso e conservantes à base de fenol e timerosal.

