Prefeito Dr. Pessoa autoriza licitação para restauração da avenida Professor Camilo Filho

O prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, autorizou a licitação da obra de recuperação asfáltica e revitalização da avenida Professor Camilo Filho, uma das principais vias da capital, que liga diversos bairros e comunidades da zona Sudeste. A obra será conduzida pela Empresa Teresinense de Desenvolvimento Urbano (Eturb). A assinatura da autorização aconteceu na manhã deste sábado (1º), durante audiência pública no CMEI Tio Fernando Santiago, ocasião em que o prefeito também autorizou a regularização de mais de 500 imóveis do residencial Jardim Europa.

Com projeto de alargamento e recapeamento da via, sinalização e iluminação, a obra é uma reivindicação daquela população, e vai garantir melhor trafegabilidade e prevenir acidentes e também irá coibir a criminalidade. “Estamos garantindo hoje a restauração completa da avenida Professor Camilo Filho, da BR 343 até o Rodoanel. É mais uma ação concreta que faz parte dessa empreitada de fazer mais, de fazer melhor pelo povo de Teresina, pois esse é o nosso perfil, cuidar das pessoas”, declarou o prefeito Dr. Pessoa.

Prefeito de Teresina, Dr. Pessoa (Foto: Arquivo/ODIA)

João Duarte, presidente da Eturb, enfatizou a importância da obra, considerando que se trata de uma via com grande fluxo diário de veículos e pessoas. “A avenida Professor Camilo Filho é uma das avenidas que tem o maior fluxo de veículos em virtude do Rodoanel, então, o Doutor Pessoa, preocupado com essa via tão importante da região Sudeste, autorizou que a gente fizesse um projeto para fazer toda a troca do pavimento e modernização da via, do Rodoanel até a BR 343”, afirmou.

O vereador Antônio José Lira, que reside naquela região da zona Sudeste, elogiou a iniciativa do prefeito Doutor Pessoa e do presidente da Eturb. “Há 30 anos eu moro na região do Todos os Santos, e há 30 anos sonhamos com a interligação da BR 343 até o Rodoanel, com alargamento, iluminação, sinalização e acostamento. É uma emoção muito grande, também em relação à região do Jardim Europa, que há tanto tempo sonha com a regularização fundiária, queremos agradecer ao prefeito Doutor Pessoa, pois o sonho virou realidade”, pontuou.



