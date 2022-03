Prefeitura de Castelo realiza 1º Fórum Comunitário do Selo Unicef

A Prefeitura de Castelo do Piauí, por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e da Comissão Intersetorial do Selo Unicef, realizou na manhã desta quinta-feira (10) o 1º Fórum Comunitário dos Direitos da Criança e do Adolescente – Selo Unicef (2021-2024). O encontro aconteceu no auditório da Secretaria de Educação – SEMED.



O Fórum Comunitário é um momento de planejamento participativo, troca de informações e diálogo entre diversos membros da sociedade e do poder público sobre políticas públicas municipais voltadas para crianças e adolescentes.





É no Fórum Comunitário que a comunidade analisa a situação local das crianças e dos adolescentes, define ações pela garantia dos direitos da infância e adolescência e monitora e avalia o impacto de projetos, programas e políticas sociais voltadas à melhoria das condições de vida da população de zero a 18 anos incompletos.

O prefeito Magno Soares destacou a importância do evento. “Momento importante de diálogo sobre políticas públicas municipais voltadas para nossas crianças e adolescentes e definição de ações pela garantia de direitos. É um trabalho de forma intersetorial e contamos com a colaboração de todos. Já conquistamos a certificação do selo em nosso primeiro mandato e, mais uma vez, não tenho dúvidas que iremos conquistar novamente, pois é consequência do trabalho que iremos realizar”, disse o gestor.

O prefeito Magno Soares destacou a importância do evento. Foto: Ascom



A secretária de governo e primeira-dama, Socorrinha Azevedo, também esteve presente. “O dever da gestão municipal é garantir a proteção e os direitos das crianças e adolescentes. Estamos todos engajados para termos um resultado positivo neste processo. Parabenizo a todas as secretarias e aos conselhos envolvidos!”, concluiu.

Estiveram presentes a secretária de educação, Idala Moreira, secretária de saúde, Antônia Soares, secretária de assistência social, Graça Silva, secretário de meio ambiente, Joelson Vieira, coordenador do NUCA, Sebastião, além de representantes do Conselho Tutelar, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e sociedade civil.

