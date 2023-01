Prefeitura de Teresina discute possibilidade de implantar gratuidade nos ônibus

O prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, e o superintendente da Strans, Bruno Pessoa, se reuniram, na manhã de desta terça-feira, 10, para tratar sobre a possibilidade de implantar gratuidade no transporte coletivo da Capital. A reunião para tratar sobre o tema ocorreu no Palácio da Cidade a portas fechadas.

De acordo com a Prefeitura de Teresina, o prefeito e o superintendente só revelarão amanhã (11) os detalhes do que foi decidido na reunião. Segundo o Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de Teresina (Setut), as empresas desconhecem o assunto.

A tarifa zero a nível nacional já é tema de um projeto de lei de autoria do deputado federal Jilmar Tatto (PT-SP) que deve ser apresentado à Câmara dos Deputados neste ano. O projeto prevê a gratuidade no transporte público de todo o país.

Em dezembro de 2022, o Setut chegou a informar que é a favor da implantação da tarifa zero para usuários do transporte coletivo de Teresina, desde que a Prefeitura de Teresina faça o repasse integral dos subsídios para que haja "equilíbrio financeiro do sistema".

Vale lembrar que o mês de janeiro é, historicamente, o período em que o reajuste da tarifa do sistema de transporte coletivo é debatido na Capital.







