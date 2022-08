Presidente da Unimed Teresina é um dos 100 Mais Influentes da Saúde

O presidente do Sistema Unimed Teresina, Dr. Newton Nunes Filho, foi reconhecido como um dos “100 Mais Influentes da Saúde de 2022”. O piauiense figurou entre os homenageados da premiação organizada pelo Grupo Mídia e a revista Healthcare Management.



A solenidade de premiação aconteceu no final de julho, em evento realizado em São Paulo. Ao todo foram dez categorias, com dez destaques em cada uma delas. O presidente da Unimed Teresina foi destaque na categoria ESG (Environmental, Social and Governance), em português, Governança Ambiental, Social e Corporativa.

Foto: Divulgação/Unimed Teresina

Para o presidente da cooperativa, esse reconhecimento é fruto de um trabalho em equipe: “É uma felicidade muito grande receber esse reconhecimento. Ele é fruto de um trabalho que não é só meu, mas de todas as equipes por onde eu passei. Estar aqui hoje representando o Nordeste e o Piauí é motivo de muito orgulho. Esse prêmio eu quero dedicar a toda minha equipe, especialmente da Unimed Teresina”, pontuou o médico durante a premiação.

A lista completa dos ganhadores está na 84ª edição da Healthcare Management, disponível on-line no link: (confira aqui). Na publicação o presidente da Unimed Teresina destaca o investimento da cooperativa em um dos seus principais pilares: o compromisso com a comunidade local.





