Primeira parcela do 13º salário de aposentados de Teresina começa a ser paga hoje (14)

A Prefeitura de Teresina vai antecipar o pagamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores aposentados e pensionistas do município, que estava agendado para o dia 15 de julho. O benefício será depositado nesta quinta-feira (14), nas contas de 4.900 aposentados e 1.258 pensionistas do município.

Com a antecipação do 13° salário, a Prefeitura injeta R$ 9 milhões na economia local, movimentado setores como o comércio e serviços. De acordo com Kennedy Glauber, presidente do Instituto de Previdência Municipal de Teresina (IPMT), a antecipação da primeira parcela do décimo terceiro leva em conta as dificuldades enfrentadas pelos teresinenses nos últimos tempos, principalmente devido aos impactos causados pela pandemia.

“Queremos garantir que os aposentados e pensionistas possam usufruir do seu benefício o quanto antes, além de contribuir com o aquecimento da economia em Teresina”, afirmou o presidente do IPMT.

