Procissão das Luzes acontece neste domingo em Teresina

Após três anos parado por causa da pandemia da Covid-19, o Teresina Ressuscita Com Cristo - também conhecido como Procissão das Luzes, acontece na tarde deste domingo (09) de Páscoa em Teresina. A concentração começa às 16h, na Igreja São Benedito, no Centro. Em sua 7ª edição, o evento tem por objetivo brotar no coração dos cristãos a importância da vitória de Cristo sobre a morte, levando os fiéis a caminharem em uma grande procissão luminosa.



O percurso de fé seguirá pela Avenida Frei Serafim em direção ao Parque Potycabana, na Avenida Raul Lopes, finalizando com a Santa Missa de Páscoa presidida pelo arcebispo metropolitano, Dom Juarez Marques. Todos são convidados a levarem suas velas para proclamar Cristo Ressuscitado na festa.

Divulgação/Arquidiocese de Teresina

“Nós da organização estamos muito motivados para este grande encontro do povo de Deus após esses três anos em que não pudemos realizar o evento com a grande procissão. Este ano, o Teresina Ressuscita com Cristo sem dúvidas terá um significado ainda maior, principalmente, pelo momento que estamos vivendo após a superação de uma pandemia”, finaliza Marineide Bezerra, que organiza o evento.

Veja a programação detalhada:

16H – Saída e bênção das velas no adro da Igreja São Benedito

– Procissão luminosa na Avenida Frei Serafim até o Parque Potycabana

18H – Santa Missa Solene de Páscoa presidida por Dom Juarez Marques

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no