Projeto “Crianças em Campo” pede revitalização de praça no Mocambinho

Sujeira, espaço infantil sendo usado como de depósito de lixo e falta de iluminação. Esses são só alguns dos problemas enfrentados por quem frequenta a Praça Santa Sofia, no bairro Mocambinho, na Zona Norte de Teresina. Pensando em mudar a realidade do local, representantes do projeto “Crianças em Campo”, que proporciona a prática de atividade física para meninos e meninas com idades entre 08 a 15 anos, pedem a revitalização do local que está em situação de abandono.



Uma das idealizadoras do projeto, a empresária e bacharel em Direto Ravena Sena, disse que não há intervenção do poder público no local há pelo menos cinco anos. Segundo ela, o campo da praça está quase inutilizado por causa de um buraco e da água que empossa durante a chuva. Ela denuncia ainda que único brinquedo para crianças está servindo como depósito de lixo.

“Precisamos da revitalização da praça, pois ela está precária, abandonada e totalmente esquecida. Precisamos da limpeza, iluminação e de brinquedos. O único brinquedo no local está servindo como depósito de lixo. O campo está alagado e os bancos fomos nós, moradores, que construímos. Os containers são urgentes porque tem vários trailers na praça e muitos animais rasgam os sacos de lixo que são colocados”, conta.

Ainda de acordo com Ravena, sem estrutura adequada, as atividades físicas de 30 acrianças atendidas pelo projeto estão sendo prejudicadas. “Nós atendemos 30 crianças, que precisam do campo para praticar atividades físicas. São nós, os pais, que estamos nos mobilizando e cobrando do poder público melhorias para o local. O projeto surgiu pela necessidade de as crianças praticarem uma atividade física, já que eu moro na frente do campo”, ressalta.





Projeto nasceu de uma inspiração e muda realidades

Ravena disse ainda que o projeto nasceu depois que ela conheceu o trabalho realizado por professor de Educação Física com crianças em outra comunidade. A empresária matriculou o filho de seis anos em uma escolinha de futebol e despertou para o trabalho realizado por ele.

“Eu tenho um filho de seis anos e ele gosta muito de futebol. Recentemente, o coloquei em uma escolinha e, o professor, sem muita estrutura, me cativou pelo trabalho que ele vem desenvolvendo. A experiência dele me motivou a fazer algo pelas crianças do Conjunto Santa Sofia. Mudar realidade tem me incentivado e temos conseguido bons resultados com isso”, relaxa.

A professora municipal Lúcia Abreu, outra idealizadora do “Crianças em Campo”, disse que o projeto não só mobiliza as crianças para a prática da atividade física, mas também as transforma em pessoas melhores.

“O projeto veio para beneficar as nossas crianças porque eles estando em campo, não estarão fazendo coisas erradas na rua. Além disso, trazer paz para as mães. Então, a partir do momento que eles estão nesse projeto praticando alguma atividade física é também um despertar para os sonhos. Muitos deles têm o sonho de ser um jogador de futebol ou jogadora. O projeto dar e cria essa oportunidade de um futuro sonhador, que pode virar realidade. Então toda a comunidade está de parabéns”, disse.

Ela completa: “A força do projeto tem conseguido trazer bons frutos. A gente já conseguiu fazer contato com a Semel, que já disse que vai ofertar redes e bolas novas para as crianças. Eu, como professora, vi muitas crianças que necessitavam de um projeto como esse. Então participar da comunidade e mudar a vida de muitas pessoas, mesmo que de forma simples, é muito gratificante”, completa.

Outro lado

A reportagem procurou a Superintendência das Ações Administrativas Descentralizadas Norte (Saad Norte) informou que está analisando a situação para emitir um posicionamento sobre a estrutura da Praça Santa Sofia. O espaço está aberto para esclarecimento.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no