Com o objetivo de promover a doação consciente de animais em Teresina, o Governo do Estado do Piauí, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), lança o projeto “Amor sem Raça Definida”. O evento irá marcar o Dia Mundial dos Animais de Rua, comemorado em 4 de abril, e será realizado no Parque da Cidadania, às 16h. A data foi criada por organizações holandesas como uma forma de ajudar a diminuir o número de animais abandonados nas ruas.



Arquivo/ODIA

Durante o evento, aberto ao público em geral, serão oferecidas uma variedade de serviços e atividades voltadas para a valorização dos direitos dos animais, promoção do seu bem-estar e conscientização da sociedade quanto à importância da adoção. “Este projeto chama a atenção da sociedade para a importância de olharmos, com mais cuidado, para os cães e gatos abandonados nas ruas e em locais inadequados da nossa cidade e em qualquer outro lugar”, destacou o secretário do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Daniel Oliveira.

A principal atividade da programação será a feira de adoção de animais de três organizações: Associação Piauiense de Proteção e Amor aos Animais (Apipa), Casa Pet e Protetores de Patinhas. No local de realização da feira, será exibido ao público varais com fotos dos animais disponíveis para adoção para que escolham qual(is) adotar. Após escolherem seu novo amigo, os adotantes serão cadastrados no processo de triagem de cada entidade responsável pelos animais para, após o evento, oficializarem a adoção. Concluída essa etapa, será entregue um certificado de adoção.

No evento, os visitantes ainda receberão, gratuitamente, um RG simbólico produzido pela Semarh, para seus animais de estimação de quaisquer espécies. O RG consistirá numa lembrança do evento e não em um documento oficial. Para emitir o RG oficial do seu pet, os interessados devem acessar www.rgpet.org.br. Caso não seja possível levar seu pet ao local do evento, a pessoa poderá comparecer ao estande com uma foto 3×4 do animal.

Aos animais adotados será oferecido atendimento especializado gratuito, com o veterinário Luiz Wolpert, após a conclusão do processo de adoção. Os cachorros adotados ainda receberão banho e vermifugação gratuitos. Também serão direcionadas às entidades rações e coleiras que previnem doenças em cachorros, como o calazar e leishmaniose, bem como sua transmissão ao ser humano. As organizações responsáveis pelos animais disponíveis para adoção farão a distribuição dos alimentos e coleiras.





