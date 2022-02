Projeto Um Dia na Praça levará prestação de serviço ao Parque Potycabana

O Parque Potycabana receberá dois dias de muita prestação de serviços e entretenimento na primeira edição do projeto Um Dia da Praça. O evento realizado pela Fundação Octávio Miranda acontece nos dias 5 e 6 de março (sábado e domingo) das 9h às 14h.



Um Dia na Praça terá a presença de órgãos públicos, como a Secretaria de Segurança, com emissão de carteira de identidade e segunda via, Justiça Itinerante, Secretaria de Assistência Social; e instituições privadas, com serviços de saúde, beleza e orientação para microempreendedores.

“Em tempo de pandemia, um fator importante é a inclusão social pela necessidade que a população está passando. A Fundação Octávio Miranda com todo o seu respaldo de anos na sociedade pensou em tudo para a população ter o resultado, na ponta, para quem precisa. Essa é nossa primeira edição”, afirmou o coordenador do projeto, Rossiney Milhomem.

O Um Dia na Praça contará também com espaço kids para diversão das crianças e programação cultural com atrações musicais. A programação da O Dia Tv nos dois dias será transmitida ao vivo direto do evento.

O espaço terá uma medida sanitária inédita no Piauí, o uso da esteira sanitária, para combater a Covid-19, e os demais protocolos sanitários de distanciamento social e uso de máscara.

Transporte

O projeto Um Dia na Praça conta com parceria do Setut. Ônibus sairão dos bairros de Teresina , como Santa Maria, Poti Velho, Dirceu, Angelim, para levar os moradores para participar da ação social.

