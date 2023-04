Protetores independentes de Teresina vendem camisas para ajudar animais de rua

Protetoras de animais de Teresina estão desenvolvendo o Projeto ‘Rede Protetora em Ação’, que tem como objetivo arrecadar recursos para ajudar cães e gatos que vivem em situação de sofrimentos nas ruas da capital. Os valores recebidos serão usados para custear resgates, castrações, banco de ração, entre outras ações. O grupo também promove brechós e outros projetos para angariar fundos.



Para arrecadar esses recursos, o grupo da Rede Protetora de Animais está vendendo camisas personalizadas com temas pet. A unidade está sendo vendida a um valor simbólico de R$ 30, mas, comprando duas camisas, o valor unitário será de R$ 25. As camisas estão disponíveis em diversos tamanhos e modelos. As camisas podem ser compradas com as protetoras independentes Simone Clark (998113-1683) e Socorro Veras (99404-0550), e o pagamento é feito na modalidade Pix.



(Foto: Reprodução/Arquivo pessoal)

“Com a venda das camisas poderemos executar dois projetos, que é o banco de ração e a castração de cadelas que vivem nas ruas e protetoras que resgatam animais e cuidam em casa. A castração tem a finalidade de evitar o aumento de animais e não haja mais sofrimento, de filhotes nascendo nas ruas, sendo maus tratos, morrendo atropelados ou com fome”, disse.



Além disso, os recursos também irão ajudar na compra de medicamentos utilizados no tratamento de animais resgatados e são cuidados em lar temporário. “Agora mesmo estamos precisando de material de construção para fazermos lares temporários para colocar os animais que as protetoras cuidam”, destaca Socorro Veras.



Essas e outras ações são divulgadas no Instagram da Rede Proteção em Ação.



