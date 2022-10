Queimadas irregulares danificam linha férrea do metrô de Teresina

A Companhia Metropolitana de Teresina (CMTP) divulgou em suas redes sociais imagens da via-férrea da capital em chamas em alguns trechos. Isso teria ocorrido devido a queimadas irregulares supostamente realizada por moradores que residem em torno do trajeto do metrô. O vídeo foi publicado no começo da tarde desta terça-feira (04).



Apesar da situação, as operações do Metrô de Teresina não chegaram a ser suspensas. No entanto, segundo a CMTP, a via-férrea ficou danificada, o que demandou uma operação de manutenção. A Companhia lembrou ainda que a linha férrea da capital passou por reestruturação recentemente.



Foto: Reprodução/Instagram

“A realização de queimada pelos moradores que estão no entorno da via-férrea chegou aos trilhos e provocou a queimada dos dormentes, que são elementos instalados nas vias metro-ferroviárias para suportar as cargas dos trens transmitidas pelos trilhos, fazendo sua distribuição no lastro de brita ou em lajes de concreto”, diz a nota da CMTP.

De acordo com a Companhia, esses dormentes são usados para manter o nivelamento e o alinhamento dos trilhos e são parte importante para o funcionamento e segurança do metrô.

A CMTP faz um apelo para que a população ajude a manter o funcionamento do sistema e que denuncie eventuais casos de depredação, lixo e queimadas. As denúncias podem ser feitas à própria Companhia, aos agentes da estação, à Polícia Militar, à Prefeitura ou ao Corpo de Bombeiros.

