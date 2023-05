Radares voltam a funcionar em Teresina após serem cobertos com sacos

Os radares de fiscalização eletrônica voltaram a funcionar nesta segunda-feira (1º) nas rodovias federais que cortam Teresina. Os equipamentos chamaram atenção de condutores no último final de semana depois que foram cobertos com sacos plásticos pretos e ficaram inoperantes durante todo o domingo.

O superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Estado do Piauí (DNIT/PI), Ribamar Bastos, explicou que os sacos foram retirados e os aparelhos estão funcionando normalmente na capital e em rodovias do Sul do Estado, onde também foi registrado o problema.

“Os equipamentos estão funcionando normalmente. Não foram todos os radares que apresentaram isso. Tivemos alguns em Teresina, especificamente na Avenida João XXIII, e alguns no Sul do Piauí. Mas todos voltaram a operar”, disse Ribamar Bastos em entrevista ao Portal O Dia.

O superintendente comentou que o órgão ainda não sabe o motivo dos radares ficarem inoperante no estado, mas que a empresa responsável pelos equipamentos já foi contatada para apresentar uma justificativa para que os aparelhos fossem camuflados com sacos plásticos.

“Já notificamos a empresa responsável para entendermos o que aconteceu. Os contratos estão vigentes e os pagamentos sendo realizados”, disse Ribamar Bastos ao afirmar que não há motivo para essa medida ter sido adotada sem que o DNIT fosse ao menos informado.

