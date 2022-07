Redutores de velocidade estariam em local impróprio no bairro Morros, dizem motoristas

Os motoristas que transitam pela Avenida Aviador Rossini Morada Luna, bairro Morros, zona Leste de Teresina, reclamam da instalação de dois redutores de velocidade colocados próximos a duas ladeiras. Segundo os condutores, os equipamentos estariam em local incorreto, uma vez que os veículos precisam de impulso para subir. A via segue do Zoobotânico até o Vale do Gavião.



(Fotos: Assis Fernandes/ODIA)

Por serem ladeiras muito íngremes e seguidas, os motoristas contam que precisam subir em primeira ou segunda marcha, o que força o motor. Veículos mais pesados, como caminhões, além de carros e até motocicletas com passageiro na garupa, sentem a dificuldade. Alguns chegam a quase parar no meio do caminho.



Antônio Francisco trabalha em um lava rápido e relata a dificuldade que os motoristas sentem ao subir o morro, sendo, segundo ele, desnecessário os equipamentos no local que estão instalados. Em contrapartida, ele reforça a necessidade de instalação de um redutor de velocidade após as subidas, quando a via fica totalmente reta e os veículos ganham maior velocidade.



“É bem complicado subir de moto, principalmente quando a pessoa está levando alguém, porque fica pesado. E justamente no momento que é para acelerar, a gente tem que diminuir por conta do redutor de velocidade, que limita a 60 Km. Na minha concepção, esses redutores foram colocados de forma errada. Eles deveriam estar na parte reta, porque é lá que eles aceleram, inclusive, uma menina foi atropelada e morreu”, conta.



O caso que Antônio Francisco cita é o da adolescente Ana Júlia, de 14 anos, que veio a óbito após ser atropelada na Avenida Aviador Rossini Morada Luna, em abril deste ano. Outra adolescente, de 15 anos, foi encaminhada ao Hospital de Urgência de Teresina (HUT) com ferimentos graves.



As adolescentes estavam atravessando a avenida quando foram atingidas por um carro modelo Renaut Kwid, de cor branca. De acordo com o CIPTRAN, populares tentaram agredir o motorista, mas foram impedidos por policiais.



Contraponto

A equipe de reportagem do PortalODIA.com entrou em contato com a assessoria de comunicação da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (Strans), que informou, por meio de nota, que está prevista a construção de lombadas na reta da Avenida Aviador Rossini Morada Luna, e que os redutores estão dentro do que é previsto na resolução do Contran.



Veja abaixo a nota na íntegra:

"NOTA À IMPRENSA

A Strans, por meio da Diretoria de Trânsito e Sistema Viário, informa que para a reta da avenida está prevista a construção de uma ondulação, mais conhecida como lombada, que objetiva reduzir a velocidade dos veículos e evitar acidentes.

Sobre o redutor eletrônico já existente no início da subida, o local de sua instalação segue a resolução de trânsito n° 600 do Contran, que não permite a implantação de lombada com aclive e declive maior do que 4%."

