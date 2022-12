Restaurante explode na zona Leste de Teresina; bombeiros são acionados

Um restaurante recém-inaugurado na zona Leste de Teresina explodiu nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (21). O estabelecimento fica localizado nas proximidades da Avenida Dom Severino e ficou completamente destruído. Ainda não se sabe o que causou a explosão, mas o impacto foi tão grande que chegou a ser sentido em estabelecimentos e prédios a quarteirões de distância.



Foto: Reprodução/Whatsapp

Alunos de uma academia que fica nas proximidades ouviram o barulho e sentiram as vidraças e o teto tremerem. Estabelecimentos ao redor ficaram sem energia. Prédios tiveram vidros estilhaçados e também sentiram o impacto da epxlosão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e já encaminhou uma viatura ao local. Segundo a corporação, havia apenas dois funcionários no local no momento da explosão e eles teriam sofrido apenas ferimentos leves. Quem passou pela zona Leste de Teresina nesta manhã viu a fumaça subindo do local onde houve a explosão.



Foto: Reprodução/Whatsapp





