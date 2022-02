Rodoviária do Teresina espera movimento de cerca de 8 mil pessoas no Carnaval

O Carnaval 2022 deve movimentar quase 8 mil viajantes em Teresina. É esta a expectativa da administradora do Terminal Rodoviário Lucídio Portella. Apesar da ampliação da vacinação e da aparente redução dos índices de contaminação por covid, o fluxo de passageiros na rodoviária este ano deve permanecer abaixo do registrado em anos anteriores. Em comparação com o Carnaval de 2019, por exemplo, o movimento no Terminal Rodoviário da capital deverá ter redução de 40% em 2022.



Foto: Jorge Machado/O Dia

Para o gerente da rodoviária de Teresina, Robson Silva, os decretos estaduais e municipais que proibiram as festividades de carnaval foram decisivos na hora de fazer as pessoas desistirem de viajar.

“A nossa expectativa é que chegasse esse ano a pelo menos 80% do que chegou em 2019, mas os números já apontam uma diminuição ainda maior. Estamos com cerca de somente 61% do movimento que foi naquele ano, ou seja, uma diminuição de quase 40%. Apesar disso, acreditamos que vai ter mais fluxo da tarde de hoje até o domingo”, diz Robson.

Mesmo com a expectativa de movimento em baixa, a rodoviária de Teresina se preparou para atender a contento quem for viajar durante o Carnaval. Ao todo, 32 empresas de transporte intermunicipal e interestadual vão disponibilizar ônibus em mais de 290 horários para atender o público. Os principais destinos são municípios do interior do Piauí, já que a maioria das cidades brasileiras cancelaram as festividades do período.

A técnica em segurança do trabalho, Renata dos Santos, está de férias e aproveitou o ponto facultativo para visitar a família em Fortaleza, no Ceará. Ainda sem previsão de retorno à capital piauiense, ela conta que nunca foi de curtir de folia de Carnaval.

“Eu vou viajar para descansar e ainda visitar minha avó e meus tios. Para mim, o Carnaval sem festas está tranquilo porque não sou muito de ficar na folia, sou mais família. Como estou de férias, estou indo sem previsão de volta”, conta.

Quem também vai visitar amigos e familiares é o auxiliar de cozinha, Francisco Soares. Há dois anos sem viajar por causa da Covid-19, ele relata que agora se sente mais por causa da vacinação. O destino é Hugo Napoleão, a 102 km de Teresina.

“Vou para Hugo Napoleão reencontrar amigos e familiares. Vou aproveitar essa folga do feriado para descansar bastante, sem festas de Carnaval. Há dois anos não viajo por receio principalmente da pandemia. Agora, vacinado com três doses, me sinto mais seguro para isso”, finaliza.

