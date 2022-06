Rua Coelho Rodrigues será interditada para obras de revitalização; veja rotas alternativas

A partir de segunda-feira (13), a Rua Coelho Rodrigues, no trecho entre as ruas Rui Barbosa e Simplício Mendes, localizada no Centro de Teresina, será interditada para que seja dada continuidade às obras de acessibilidade e revitalização na região. A interdição das vias se dará por 15 dias.



Diante disso, a Prefeitura de Teresina, através da Superintendência das Ações Administrativas Descentralizadas (SAAD) definiu rotas alternativas para quem trafega por essa região. O Sindicato dos Lojistas de Teresina (Sindilojas) também foi ouvido para a elaboração do planejamento.



Assim, pela logística preparada, o acesso alternativo será:



- à Avenida Maranhão será pela rua Barroso ou Simplício Mendes, através da rua Areolino de Abreu;

- já quem vier pela Rua Coelho Rodrigues e quiser acessar as ruas Álvaro Mendes, Senador Teodoro Pacheco ou Paissandu terá que entrar na Rua 13 de Maio.



O superintendente da SAAD Centro, Roncalli Filho, neste período de interdição, será feita a retirada de pavimentação, substituição por pavimento de concreto e adequação de calçadas e instalação de iluminação e sinalização.



“Pensando nisso, junto com a Strans, elaboramos rotas alternativas para que os motoristas possam se deslocar enquanto concluímos mais esse trecho de obras para Teresina”, destacou Roncalli Filho.



O superintendente também destacou que nos próximos dias será desinterditada a rua Coelho Rodrigues, trecho entre a Rui Barbosa e a Av. Maranhão.



