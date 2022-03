Rua intrafegável no bairro Angelim gera prejuízos aos moradores

Moradores do bairro Angelim 4, Zona Sul de Teresina, têm sofrido com a falta de infraestrutura na Rua Flora que dá acesso a várias outras ruas do bairro. A via está tomada por buracos e buracos, que em dias de chuva ficam encobertos por água parada e muita lama, oferecendo risco a motoristas e pedestres. Cansados de esperar por soluções do poder público, os moradores se uniram e usaram pedaços de tijolos e telhas para melhorar o acesso à rua.



Valdene Soares, de 49 anos, mora no bairro há mais de 10 anos e diz que a situação da rua só tem piorado. Ela disse que os moradores não aguentam mais tanto descaso, pois no verão sofrem com a poeira e no inverno o desespero chega junto com as chuvas. Nem ambulância consegue trafegar pelo local.

“Ambulância não passa por causa das péssimas condições. Nós vivemos isolados. O poder público só aparece na época eleição. A gente está à mercê, pois pagamos água, luz, IPTU, taxa de iluminação público, tudo, mas não temos resultado de nada. Quando chove é lama em todos os cantos”, disse.

Valdene não é a única a reclamar da rua. Igor Renan, de 24 anos, mora na mesma rua e foi quem mobilizou a população para compra de tijolos e telhas para melhorar o acesso à via. Segundo ele, cadeirantes e idosos ficam isolados em casa porque não conseguem andar pelo local.

“Colocamos pedaços de tijolos e telhas para melhorar o acesso da rua. Carros grandes e pequenos já atolaram por diversas vezes. Tem pessoas cadeirantes e idosos que ficam sem sair de casa por causa das péssimas condições. Era para ter feito uma galeria, mas até agora nada. Quando chove, a situação piora por causa da lama e dos buracos”, conta.

O pedreiro Paulo Brito, de 38 anos, mora há 12 anos e relata que, frequentemente, são os próprios que fazem a manutenção da rua. “A rua já esteve bem pior. Os próprios moradores tiveram que se mobilizar para amenizar a situação da rua porque não aguentam mais esperar pelo poder público. Desde o tempo moro aqui no bairro, vi apenas uma vez agentes da prefeitura limpando. Em todas as outras, os próprios moradores fizeram o serviço para não verem suas casas sendo tomadas pelo mato”, conta.



Outro lado

A reportagem procurou a Superintendência das Ações Administrativas Descentralizadas Sul (Saad Sul), mas o órgão ainda não se posicionou sobre o assunto. O espaço está aberto para esclarescimentos.

