Ruas do Centro recebem melhorias no abastecimento de água

A Águas de Teresina realizou a substituição de 150 metros de redes de ferro fundido por PVC, nas ruas Campos Sales e Benjamin Constant, localizadas no Centro da cidade. Ao todo, cerca de 370 moradores foram beneficiados com mais pressão e regularidade no fornecimento de água. A substituição por novas tubulações é importante porque as redes de ferro acabam oxidando com o tempo, diminuindo o diâmetro dos tubos e reduzindo a vazão da água nas torneiras. No ano passado, a concessionária realizou essa substituição em outras ruas do Centro, totalizando a troca de 2.220 m de rede na região.





Foto: O Dia

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no