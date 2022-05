Salão do Livro do Piauí será lançado nesta quarta-feira (18)

A 20ª Edição do Salão do Livro do Piauí (Salipi) e 25ª Edição do Seminário Língua Viva serão lançados amanhã, 18, no Salão Nobre da Reitoria da UFPI, às 9h. O lançamento contará com o Magnífico Reitor da Universidade Federal do Piauí, Dr. Gildásio Guedes, e com o presidente da Fundação Quixote, Kássio Gomes. O Salipi esse ano terá caráter internacional com a presença do escritor moçambicano Mia Couto, e do jornalista e escritor angolano José Eduardo Agualusa.



O evento literário acontece entre os dias 3 e 12 de junho no Espaço Rosa dos Ventos, na Universidade Federal do Piauí e homenageará um de seus fundadores, o professor e poeta piauiense Cineas Santos.



Escritor moçambicano, Mia Couto (Foto: Divulgação/Salipi)



“O Salão esse ano retorna ao seu formato internacional com a presença do português Mia Couto e do angolano José Eduardo Agualusa. Também vamos receber feira de livros, shows culturais, exposições, com o novo espaço chamado Cordel e com um café literário. Também ampliaremos para o terceiro setor, teremos mais pequenos produtores de arte e cultura”, adiantou o presidente da Fundação Quixote, Kássio Gomes, um dos organizadores do Salipi. A programação completa será divulgada amanhã no lançamento, incluindo um dos nomes mais aguardados: o show de encerramento.

Além de Mia Couto e José Eduardo Agualusa, alguns nomes já estão confirmados no Salipi, como o romancista Inácio de Loiola Brandão, os autores Domício Proença Filho e José de Nicola, a youtuber e professora Rita Von Hunty, o jurista Samer Agi e a escritora Thalita Rebouças.



A 20ª edição do Salipi também irá marcar os centenários de José Saramago, Lima Barreto e da Semana de Arte Moderna. As inscrições e programação completa estarão disponíveis a partir de amanhã no site oficial do evento, www.salipi.com.br.



