Salipi 2023 homenageia Esperança Garcia; evento ocorre entre os dias 11 e 20 de agosto

A 21ª edição do Salão do Livro do Piauí (Salipi) já tem data para acontecer: entre os dias 11 e 20 de agosto o evento volta ao Espaço Rosa dos Ventos, na Universidade Federal do Piauí (UFPI). Este ano, a primeira advogada do Brasil, Esperança Garcia, será homenageada pelo evento.

Nesta edição do Salipi, além dos tradicionais shows musicais e palestras, será possível acompanhar exposições de arte e produções audiovisuais. A partir de março, devem começar a ocorrer exposições como preparação para o evento. Também está prevista a volta do “Esquenta SALIPI”, iniciativa realizada pela UFPI na última edição do evento e que foi bem recebida pelo público. Toda a programação do evento ainda será divulgada.

Na última sexta (13), houve a primeira reunião entre a UFPI e a Fundação Quixote sobre a realização do Salipi. Segundo os organizadores, o evento, que comumente acontece no mês de junho, este ano será realizado em agosto para comemorar o aniversário de Teresina, que acontece no dia 16 de agosto.



Quem foi Esperança Garcia?

Esperança Garcia foi uma mulher negra escravizada no século XVIII, no município de Oeiras, no Centro Sul do Piauí. Ela nasceu na fazenda Algodões, propriedade que pertencia a padres jesuítas brasileiros, onde aprendeu a ler e escrever. Aos 16 anos, se casou e teve seu primeiro filho.



Símbolo de resistência, Esperança Garcia lutou pelo Direito e sua natureza jurídica foi vista logo cedo, quando, no dia 6 de setembro de 1770, escreveu uma petição ao então Governador da Capitania de São José do Piauí denunciando os maus-tratos que ela e sua família sofriam, tendo sido inclusive separada de seu marido e impedida de batizar os filhos. Essa carta foi considerada o primeiro Habeas Corpus feito por uma mulher. A carta foi encontrada em 1979 no arquivo público do Piauí.



Em 2017, a OAB-PI reconheceu Esperança Garcia como primeira advogada do Piauí. Já em novembro de 2022, Esperança foi reconhecida como a primeira Advogada do Brasil.

