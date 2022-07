Samu atende quase 100 ocorrências por dia em Teresina

O Samu de Teresina atendeu 16.905 ocorrências com envio de ambulâncias e motolâncias nos primeiros seis meses de 2022. Dentro os atendimentos que lideram estão: as urgências clínicas, com 6.201 atendimentos (22,19%); seguido dos acidentes de trânsito, com 3.636 atendimentos (13,01%); casos de mal súbito, com 1.371 atendimentos (4,91%) e casos de queda e outros acidentes, com 1.280 atendimentos (4,58%).



“Nas urgências clínicas estão acidente vascular cerebral (AVC), hipoglicemia, casos de convulsões. Os acidentes de trânsito também estão nas estatísticas e outras como urgências ginecológicas, psiquiátricas, mal súbito, queda, entre outros atendimentos”, cita Eliel dos Santos, diretor do órgão.



(Foto: Ascom/FMS)

O Samu é administrado pela Fundação Municipal de Saúde (FMS) para atender a população em casos de urgência com chamadas gratuitas pelo telefone 192. “Todos os chamados pelo número 192 passam por uma triagem onde o médico avalia sobre a necessidade de enviar ambulância e o tipo de ambulância conforme a gravidade do paciente, que pode ser de suporte básico ou avançado”, explica.



Eliel dos Santos orienta que as pessoas, ao se depararem com algum caso de problema de saúde, devem manter a calma, fornecer as informações necessárias sobre como se encontra a vítima e a localização. “É necessário informar a situação em que se encontra o paciente, dizer a localização exata e os pontos de referência que sejam bem conhecidos, como praças, igrejas e outros que sejam fáceis de serem localizados”, conclui.



