SAMU: número 192 volta a funcionar em Teresina após problema em operadora

A linha de atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Teresina, o 192, voltou a funcionar na capital. O serviço esteve fora do ar na última quinta (7). Em comunicado divulgado pelo órgão nesta sexta (8), o órgão informou que o telefone apresentou problemas, devido a um incêndio na sede da operadora que presta o serviço.

No período em que esteve fora do ar, as ligações para solicitar o atendimento do SAMU, estavam sendo feitas através do telefone (86) 98878-0697. Em menos de 24h, o serviço foi restabelecido em Teresina.

Confira o comunicado do SAMU na íntegra:

O número 192 do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) Teresina voltou a funcionar. O telefone apresentou problemas, devido a um incêndio na sede da operadora que presta o serviço ao SAMU. A Fundação Municipal de Saúde (FMS) informa que enquanto o 192 esteve fora do ar a população foi amplamente informada de que poderia ligar para o número 86 98878-0697.