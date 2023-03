Sede do 13º BPM em Teresina é ampliada e ganha alojamento feminino

Foi entregue na manhã desta sexta-feira (17) a nova sede do 13º Batalhão de Polícia Militar, localizado no bairro Santa Maria, na zona Norte de Teresina. O prédio passou por reforma e foi ampliado, tendo ganhado um alojamento feminino e mais duas salas. Ao todo, o investimento na melhoria da estrutura do Batalhão representou um investimento de R$ 197 mil e a proposta de reforma no local foi uma propositura do deputado estadual Carlos Augusto.





Foto: Assis Fernandes/O Dia

Participaram da solenidade o secretário de Segurança do Estado, Chico Lucas, a comandante do batalhão, major Josilene, e o comandante-geral da Polícia Militar, Scheiwann Lopes além de outras autoridades policiais.

Para o comandante da PM, coronel Scheiwann Lopes, a reforma do 13º BPM é uma forma de valorizar o trabalho do policial e dar a ele condições dignas de atender à população. “Temos prédios adequados, instalações adequadas para todos os públicos que buscam o batalhão. Dá conforto, motivação e valorização ao nosso policial e essa é a nossa política: trabalhar um PM sempre motivado dentro das melhores condições possíveis”, explicou o coronel.



Batalhão passa a contar agora com alojamento feminino - Foto: Assis Fernandes/O Dia



Reformar o 13º BPM, que atende a uma das regiões mais populosas de Teresina, é também uma forma de prestar um bom serviço social aos moradores da Santa Maria e bairros nos arredores. É isso o que destaca Scheiwann.

“Tínhamos antes aqui a major Elizete, que hoje presta um importante serviço junto à Secretaria, e agora estamos com a major Josilene, que seguirá fazendo esse trabalho social. Não podemos conceber uma polícia que não é próxima da população, então precisamos de interação e contato. Sabemos como fazer polícia, mas as demandas vêm da população”, finaliza o comandante da PM.

Para a major Josilene, comandante do 13º BPM, a reforma do batalhão vem como um benefício para o efetivo feminino, com a instalação do alojamento, e também como motivação para o trabalho policial. “O trabalho é realizado com mais energia e tudo que a gente faz acaba beneficiando também fora do quartel, porque nossa missão fim é o policiamento ostensivo. Então é bom você chegar em um local de trabalho com uma boa estrutura. É um presente”, afirma a major.

