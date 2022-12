Seis UBS vão funcionar nos fins de semana do natal e ano novo em Teresina; saiba

Durante os fins de semana de natal e ano novo, seis Unidades Básicas de Saúde (UBS) estarão disponíveis para atendimento à população. Serão três UBS por dia, distribuídas por diferentes zonas da cidade e funcionando das 7h às 19h. No dia 24 de dezembro (sábado), estarão abertas as UBS do Parque Piauí (zona Sul), Santa Maria da Codipi (zona Norte) e Santa Isabel (zona Leste); no dia 25 (domingo), o atendimento está disponível nas UBS do Porto Alegre (zona Sul), Renascença e Gurupi (zona Sudeste) – sendo que esta é exclusiva para atendimento de síndromes gripais.

(Foto: Divulgação / FMS)



Estas mesmas UBS estarão abertas no dia 31 (sábado), ao passo que as UBS no dia 1º de janeiro de 2023 estarão em funcionamento as mesmas unidades do dia 24. As UBS são a porta de entrada preferencial do Sistema Único de Saúde (SUS). O objetivo desses postos é atender até 80% dos problemas de saúde da população, sem que haja a necessidade de encaminhamento para outros serviços, como emergências e hospitais.

A diretora de Atenção Básica da FMS, Nádia Spíndola, destaca a necessidade desses dias de funcionamento. “Nesses dias teremos atendimento médico, aplicação de vacinas – inclusive as contra a Covid – e os demais serviços que disponibilizamos nos outros dias da semana, exceto pela UBS Gurupi que prestará atendimento para síndromes gripais”, diz.





Cronograma de funcionamento das UBS nos fins de semana – Natal e Ano Novo:

Dia 24/12:

UBS Parque Piauí

UBS Santa Maria da Codipi

UBS Santa Isabel

Dia 25/12:

UBS Porto Alegre

UBS Renascença

UBS Gurupi





Dia 31/12:

UBS Porto Alegre

UBS Renascença

UBS Gurupi

Dia 01/01:

UBS Parque Piauí

UBS Santa Maria da Codipi

UBS Santa Isabel

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no