Sem ônibus, teresinenses esperam por mais de três horas em paradas durante carnaval

A espera por transporte público durante o feriado de carnaval tem sido angustiante para muitos teresinenses. Este é o relato de quem fica mais de três horas consecutivas nas paradas de ônibus, tentando se deslocar de uma zona para outra.

Teresinenses esperam por mais de três horas em paradas de ônibus durante feriado de carnaval. (Foto: Jailson Soares/ODIA)

No Centro de Teresina, Rejeane Magalhães aguarda para retornar para sua casa, no bairro Porto Alegre, zona Sul, após uma noite de plantão na Maternidade Evangelina Rosa. “Estou aqui desde às 6h40 da manhã. Ainda não passou nenhum ônibus que possa me levar para casa. Durante a semana já temos problemas com isso e, nos feriados, a situação piora, comenta a enfermeira.



Rejeane aguarda desde as 6h40 da manhã para chegar em casa após noite de plantão. (Foto: Jailson Soares/ODIA)

O problema afeta tanto quem quer ir ou voltar do trabalho, quanto quem está de folga e deseja apenas se deslocar de uma residência para outra. Como é o caso de Maresa Castro, que saiu do bairro Santa Maria, na zona Norte, para o Centro e lá, aguarda um ônibus para o bairro Angelim, na zona Sul.



Maresa saiu de zona para outra e aguarda ônibus por mais de três horas. (Foto: Jailson Soares/ODIA)

“Estou aqui há mais de três horas. Se eu estivesse com pressa, já teria dado outro jeito de me locomover. Em dias normais, espero de 40 a 45 minutos para pegar um ônibus. Hoje, já estou aqui há um tempo e isso é muito angustiante”, afirma.



Ligeirinhos

Devido à falta de ônibus constante em Teresina, motoristas de aplicativo acabam ganhando com isso. Os mesmos passam nas paradas de ônibus da cidade e levam passageiros que vão a destinos próximos um do outro. O preço da viagem custa R$5, quase o mesmo valor que se é pago por uma passagem de ônibus.



Se autodenominando “ligeirinhos”, os motoristas vão de parada em parada, perguntando qual é o destino das pessoas que lá esperam. Na maior parte das vezes, os passageiros já estão aguardando por um ônibus há bastante tempo e, com isso, acabam desistindo e escolhendo a opção mais viável: a corrida de ligeirinho.



Juracyr tenta se deslocar do Centro de Teresina para o bairro Porto Alegre e aguarda na parada de ônibus por algumas horas (Foto: Jailson Soares/ODIA)

“Eles fazem mais pela população do que o próprio setor do transporte público", pontua Juracyr Oliveira, que também aguardava em uma parada de ônibus no Centro de Teresina.

Adriana Magalhães