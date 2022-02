Sem pavimentação, moradores do Parque Vitória reclamam de lama e buracos em ruas

Buracos, lama e falta de asfalto são alvos de reclamações de moradores do bairro Parque Vitória, na Zona Sul de Teresina. De acordo com a denúncia, as ruas apresentam graves problemas e chegam a impedir a locomoção dos moradores e do tráfego de veículos pelo local. Quem mora na região pede solução para o problema que já dura mais de 10 anos.

Na Rua Abençoado de Jesus, por exemplo, nem se quer há calçamento. A aposentada Josefa Sousa, de 67 anos, mora no bairro desde a fundação e diz que nenhuma intervenção foi feita no local. “A rua não tem nenhum tipo de estrutura. Quem tem moto precisa sair e arrastar para chegar em casa. A situação piora ainda mais quando chove porque ninguém consegue passar. Eu moro desde o início do bairro e até agora ninguém fez nada”, disse.





Fotos: Assis Fernandes/ODIA

Ainda segundo a moradora, as más condições da via estão prejudicando quem precisa de atendimento médico, pois as ambulâncias não conseguem ter acesso à rua.

“Ambulâncias não têm condições de atender a população caso alguém passe mal. O poder público esqueceu das pessoas que moram aqui nessa região. Alguns moradores já deixaram suas casas por causa das péssimas condições”, completa.

Talia André, de 24 anos, mora com os três filhos na Rua Abençoado de Jesus. Segundo ela, por não ter escoamento, a água da chuva faz com que os moradores fiquem ilhados. “Eu moro aqui há seis anos e toda vez que chove ficamos ilhados, sem ter para onde ir. Na chuva da semana passada, a água subiu até a calçada. Até agora só promessas para fazer asfaltar a rua”, informa.

A situação é pior na Rua da Vitória, que já foi tomada pelo mato. A autônoma Conceição de Maria, de 49 anos, conta que teve que levantar uma mureta para impedir a passagem da água.

“Eu tive que construir uma mureta para impedir a entrada da água, mas não deu certo. Eu perdi praticamente tudo. Isso aqui nem pode ser chamado de rua e está assim desde 2011. Só três pessoas construíram aqui por causa das péssimas condições. A gente paga tudo, mas não temos retorno sobre isso”, disse.

“Precisamos da ação rápida do poder público, pois estamos tendo bastante prejuízos. Nós pagamos e precisamos também. É importante que isso seja feito o mais rápido possível”, finaliza.

